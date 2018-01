Sanremo: Fiorello, vado al Festival

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Fiorello accetta l'invito a Sanremo e lo comunica a Baglioni chiamandolo al telefono nel corso della prima puntata della trasmissione 'Il Rosario della Sera' su Radio Deejay. "Claudio, circa dieci giorni fa mi hai mandato un messaggio bellissimo per invitarmi al Festival ed io ti ho risposto che sono un tipo ansioso, che non ce la faccio e quelle menate lì che faccio sempre io... In questi giorni ci ho pensato e mi sono detto perché no?", dice Fiorello. Baglioni reagisce euforico: 'Ma veramente? Che notizia bella è questa! Prendete le vivande migliori per il figliol prodigo!".