Artisti strada,Tar stop delibera Sanremo

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - Il Tar della Liguria ha sospeso il regolamento del Comune di Sanremo per i musicisti di strada nella parte in cui si subordina l'utilizzo degli strumenti musicali a corda al possesso da parte dell'artista del diploma di conservatorio o al superamento di almeno 3 esami presso la stessa scuola di musica. O, in alternativa, alla circostanza di essere iscritto presso la SIAE come autore. La decisione rappresenta una vittoria per la Federazione Nazionale Arti in Strada (Fnas) che aveva presentato ricorso contro il Comune di Sanremo e nei confronti della Siae (quest'ultima non si è costituita in giudizio). "Sembrano produttive di danno grave e irreparabile le disposizioni del regolamento impugnato - spiega il Tar - Si accoglie parzialmente l'istanza e si dispone la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni regolamentari, restando fermo il divieto dell'utilizzo di basi musicali amplificate". La Fnas ha organizzato per il 6 febbraio a Sanremo una manifestazione con artisti di strada provenienti da tutta Italia.