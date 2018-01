Protesta contro autovelox a Fiumaretta

Oltre mille multe da agosto ad adesso. Le ha fatte, secondo quanto riferiscono i cittadini in collera, il contestato autovelox di Fiumaretta, nel comune di Ameglia.i multati, anche più volte nella stessa giornata, si sono riuniti in un comitato anti-velox e oggi hanno organizzato una protesta sulla strada provinciale davanti al rilevatore di velocità. Il limite di 50 chilometri orari è al centro delle contestazioni, da tempo viene chiesto che sia alzato a 70 e le multe fatte sino ad oggi cancellate. "Non si risana il debito del Comune con le multe, rapinando i cittadini" si legge in uno dei cartelli esposti durante la protesta. "Il velox non ci interessa se non per regimentare la velocità in un tratto dove si va veloce e una volta assicurata la manutenzione della strada con il passaggio ad Anas della Provinciale (previsto da maggio ndr) anche il velox sarà inutile e lo toglieremo" ha replicato il sindaco di centrodestra Andrea Deranieri. I cittadini hanno protestato facendo continui attraversamenti della strada rallentando il traffico.