Giampaolo,con Roma servono tante energie

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - La Sampdoria prepara il posticipo di domani sera all'Olimpico con la Roma, la 'rivincita' dopo il match di mercoledì al Ferraris. "Il dispendio è stato alto e la Roma ha qualità tecniche che ti mettono nella condizione di dover correre, dobbiamo essere bravi a recuperare i nostri calciatori ma dobbiamo tenere conto delle condizioni fisico atletiche", ha detto il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo a Samp TV. Mancherà Denis Praet dopo l'infortunio di mercoledì con lo strappo muscolare alla coscia destra che lo costringerà a stare fermo almeno 2 mesi. "L'unica partita che abbiamo sbagliato è quella di Benevento, forse abbiamo perso qualche punto qua e là. Ovvio se avessimo fatto molti più punti di quelli fatti in trasferta saremmo terzi in classifica. Cerco di concentrarmi più sullo spirito di gioco delle partite che sugli episodi - dice Giampaolo -. È possibile anche perdere una partita giocando con grandi contenuti, come è successo a Napoli".