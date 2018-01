Criminalità silente e troppi morti sul lavoro

Una criminalità organizzata "cauta" e "silente", infortuni sul lavoro mortali il cui numero è ancora "inaccettabilmente alto, 13", e mancanza di denunce per "corruzione, concussione e usura". Sono i fenomeni criminali tratteggiati nella relazione del procuratore generale Valeria Fazio all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Genova. Anche lo stalking, i maltrattamenti in famiglia e gli omicidi volontari "segnalano la gravità del fenomeno della violenza di genere: si tratta - ha detto Fazio - di un fenomeno prima di tutto culturale". Gli omicidi volontari, tra luglio 2016 e giugno 2017, sono stati 9, tutti relativi a rapporti di vicinato o maturati in ambito familiare. I femminicidi tre. La 'ndrangheta "ben presente nel territorio, appare impegnata in un programma di inserimento nel tessuto economico e di tessitura di relazioni con amministratori pubblici, la cui elezione talvolta tenta di influenzare". Fazio ha criticato anche la nuova norma che ha introdotto il reato di tortura, definita "inadeguata".