Calcio: tonfo di Spezia e Entella

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - Giornata amara per le liguri di Serie B. Lo Spezia perde 2-1 a Carpi e si fa scavalcare in classifica dagli emiliani. L'Entella perde in casa una sfida salvezza con il Foggia (1-2). Per i biancocelesti continua il periodo no e i pugliesi li superano in classifica. La squadra di Aglietti è quintultima a 24 con il Cesena, sul baratro dei play out.

Dopo due mesi di astinenza torna a vincere in casa il Carpi.

Si ferma la serie positiva dei liguri che avevano conquistato 11 punti nelle ultime cinque partite. Le reti tutte nella ripresa: al 25' vantaggio Carpi con Mbakogu. Due minuti dopo il pareggio dello Spezia con Terzi. Al 33' la rete della vittoria, la prima in maglia biancorossa, di Melchiorri.

Il Foggia vince lo scontro salvezza con l'Entella. La squadra pugliese, che torna al successo dopo due ko consecutivi, va in vantaggio al 33' del primo tempo con Kragl con un tiro da 30 metri e raddoppia all'11 della ripresa con Mazzeo. L'Entella accorcia con La Mantia al 41, poi una traversa nega il pari.