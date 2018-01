Orlandiani genovesi arrabbiatissimi

Sono "arrabbiatissimi" gli esponenti genovesi della minoranza Pd per le notizie che preannunciano l'assenza di candidati genovesi del partito in liste sicure a Genova. Un gruppo di orlandiani si è riunito in sede a Genova per valutare cosa fare. Alcuni faticano a immaginare "di fare campagna elettorale in questi termini", qualcuno addirittura non andrà a votare. In sede c'erano tra gli altri l'ex segretario genovese Alessandro Terrile, il consigliere regionale Giovanni Lunardon, i parlamentari uscenti Mario Tullo, Lorenzo Basso, Mara Carocci, l'europarlamentare Renata Briano. "Abbiamo sempre avuto un atteggiamento di grande responsabilità anche dopo sconfitte cocenti - spiega uno dei partecipanti - ma abbiamo evidentemente sbagliato". "Siamo arrabbiati - afferma un altro - perchè a quanto sembra non ci sarà neppure un esponente della minoranza, quella che comunque parla al mondo più deluso del Pd, ma soprattutto perchè per la prima volta Genova potrebbe non avere un candidato in grado di essere eletto".