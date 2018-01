Contro furti controllo vicinato a Savona

(ANSA) - SAVONA, 25 GEN - Contro i furti e per segnalare buche o lampioni spenti o altri piccoli problemi nasce a Savona il "controllo del vicinato". Lo ha annunciato l'assessore alla sicurezza Paolo Ripamonti in occasione della firma del protocollo tra il Comune ed il primo comitato di cittadini, formatosi nella zona di Madonna del Monte. Con l'accordo gli abitanti si impegnano "non a effettuare ronde o pattugliamenti - chiarisce il comandante della Municipale, Igor Aloi - ma a fornire un ausilio alla sicurezza partecipata, con attività di osservazione e segnalando ogni situazione sospetta ai referenti del gruppo, che si rapportano con le forze dell'ordine". Avverrà attraverso una chat. Il controllo del vicinato segnalerà anche problematiche minori come buche sulla strada o lampioni spenti.

La presenza di un gruppo di Controllo di Vicinato in un quartiere viene segnalata con appositi cartelli. "Negli ultimi due anni i furti nel nostro quartiere sono diventati la quotidianità", spiega il presidente del comitato Franco Sergi.