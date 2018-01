Trovata morta, era già stata picchiata nel 2015

E' giallo per la morte di una donna di 58 anni, Maria Satera, trovata cadavere questo pomeriggio dai carabinieri nella sua casa di Bargagli. Il corpo della donna era in fondo alle scale, la porta di casa aperta e la luce accesa.

Satera era stata aggredita a sprangate nel marzo 2015, sempre in casa, e ridotta in fin di vita. Per quella vicenda era stato arrestato un anziano di 81 anni, Giuseppe Bacigalupo. L'uomo in primo grado era stato condannato a nove anni e 4 mesi per tentato omicidio ma una settimana fa la corte d'appello di Genova lo aveva assolto. La donna, che faceva da badante all'anziano con il quale avrebbe dovuto sposarsi, non aveva mai fatto il nome dell'aggressore. Il pubblico ministero Alberto Landolfi ha aperto una inchiesta per omicidio. Sul posto i carabinieri di Bargagli e della compagnia di Chiavari insieme al medico legale di turno per i rilievi.