Bucci, Genova terminale europeo della via della seta

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - "Genova è in crescita. E la nostra città deve crescere, deve appassionarsi allo sviluppo, ci dobbiamo mettere il cuore per essere i protagonisti della Via della Seta". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a Palazzo Ducale al convegno 'The new silk road for Italy' organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Rina, Baker McKenzie e la Federazione Nazionale Cavalieri Lavoro al quale partecipano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini. "Sono contento che la Sala del Maggior Consiglio sia piena, vuol dire che l'interesse nella città c'è - ha detto Bucci -. La nuova Via della Seta è il più grande progetto del mondo in termini di infrastrutture e di commercio per il quale Genova si candida a essere il terminale in Europa. Nella storia dell'umanità dove c'è stato il commercio c'è stata cultura, scambio di persone, know how. Non parliamo solo di uno scambio commerciale, c'è molto di più dietro".