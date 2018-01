Toti a Cnn su Cinque Terre, cose belle non sono facili

"La Cnn dice che le Cinque Terre sono molto affollate di turisti, la migliore prova del successo del turismo ligure, stiamo lavorando e abbiamo lavorato moltissimo per renderle sempre più accessibili". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti replica all'emittente televisiva statunitense che sconsiglia di visitare i paesi della Cinque Terre perché troppo affollati. "Sulle Cinque Terre è stato fatto un gigantesco lavoro, sono un'area molto fragile, è ovvio che non sia di facile fruibilità, le cose belle tante volte non sono facili". Toti esclude l'ipotesi di introdurre il numero chiuso per gli accessi, "mi piacerebbe di più ragionare di infrastrutture, servizi ferroviari, navette elettriche, accessibilità via mare", e ricorda che "la Regione Liguria ha già investito oltre 7 milioni di euro per recuperare la Via dell'Amore", minacciata da frane. La presa di posizione della Cnn offre al governatore anche lo spunto per una polemica politica. "Attendo ancora il nome per la presidenza di un parco delle Cinque Terre, ma il Pd al Governo sta ancora lì a girarsi i pollici, forse vuole metterci qualche escluso dalle poltrone in Parlamento. Non sarà così, bisogna nominare al più presto il presidente del parco". (ANSA).