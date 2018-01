Sequestrati 7 kg di cocaina

Sette kg di cocaina, due auto e 200 mila euro sequestrati, una persona arrestata e due fermate: è il risultato di un'operazione condotta dalla Guardia di finanza della Spezia. I militari hanno individuato un'auto con a bordo un marocchino conosciuto per reati legati agli stupefacenti e hanno deciso di seguirlo. L'uomo si è incontrato con una coppia maghrebina arrivata su un'altra auto. I tre, a bordo delle due auto, si sono diretti vicino a Massa dove si sono fermati e dopo aver 'trafficato' intorno alle auto sono ripartiti in direzioni diverse. A questo punto le auto sono state fermate e scortate alla caserma della Spezia per controlli. Nell'auto del marocchino i cani antidroga hanno trovato sei panetti di cocaina per 7 kg che spacciati avrebbero fruttato 500 mila euro; nell'auto della coppia, nascosti nelle portiere, sono stati trovati 200 mila euro che il marocchino avrebbe pagato per la droga. L'uomo è stato arrestato, la coppia è in stato di fermo.

La droga era destinata alla Versilia e alla Spezia.