Pestaggio a Santa per gioco, 7 denunce

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - Identificati e denunciati 7 componenti del 'branco' che all'alba del 3 settembre scorso sul lungomare di Santa Margherita picchiarono per puro divertimento quattro coetanei che stavano tornando a casa dopo una serata in discoteca. I denunciati, quattro identificati subito, altri tre successivamente grazie alle indagini dei carabinieri e alle immagini della telecamere, sono ventenni milanesii già noti per precedenti penali per reati commessi fra gli ultras della curva del Milan. Le vittime dell'aggressione, anch'essi ventenni, nel pestaggio riportarono contusioni e fratture in diversi parti del corpo, tanto che alcuni furono giudicati guaribili in 30 giorni.

I ragazzi raccontarono sotto choc di essere stati aggrediti da una ventina di coetanei. "Ci saltarono addosso all'improvviso e senza un motivo colpendoci con calci e pugni", raccontarono. Poi le indagini, lunghe e difficili, con i primi indagati che non parlavano. Altri giovani potrebbero essere indagati nelle prossime settimane.