Ferrero: "Quagliarella non si tocca"

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - "Quagliarella non è vendita".

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria blinda il proprio gioiello e spazza via le voci di mercato che hanno parlato anche di un possibile ritorno a Napoli. L'attaccante campano è reduce dalla tripletta realizzata domenica alla Fiorentina che gli ha permesso di raggiungere quota 15 reti, che non aveva mai raggiunto in campionato. "E' un giocatore infinito, un talento naturale e quando lo comprai chiusi l'affare con Cairo sul treno Bologna-Roma. Quando misi piede nel calcio ci provai subito a prendere Quagliarella ora ce l'ho, me lo sono sudato e non è in vendita", continua ancora Ferrero. Il numero uno blucerchiato ha parlato anche di Lucas Torreira, centrocampista nel mirino di diversi club: "E' un po' come Schick, perché è bravo, volenteroso e voglioso. Vale più di 30 milioni e lo vogliono tutti, anche il Napoli. Ma De Laurentiis non chiede, con lui mi diverto, perché parliamo poco di calcio e molto di cinema.

Comunque non ho bisogno di vendere", ha detto Ferrero.