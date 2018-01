Cnn, evitate Venezia e le Cinque Terre

Venezia e Cinque Terre? Meglio evitare se si pensa di sceglierle come mete turistiche. Lo dice la Cnn nella sua classifica delle 12 destinazioni da evitare nel 2018 in particolare a causa del sovraffollamento. Riguardo a Venezia, il network americano dice che la città veneta ogni anno viene presa d'assolato da circa 30 milioni di turisti, troppi per i soli 55mila residenti che ormai non ne possono più e non hanno mancato di esprimere la loro frustrazione manifestando apertamente contro. Troppo affollati anche i paesini delle Cinque Terre, in Liguria, che nel 2015 hanno registrato un flusso di due milioni e mezzo di turisti. L'anno successivo, le amministrazioni locali hanno cercato di correre ai ripari imponendo un tetto di un milione e mezzo di turisti all'anno, ma senza successo. L'alternativa proposta e' invece Portovenere la quale, in assenza di una stazione ferroviaria, non e' in molti itinerari turistici.

Ma non sono solo le due perle italiane ad essere snobbate dalla Cnn, nella classifica ci sono anche Barcellona, le Galapagos, il Machu Picchu, il Taj Mahal, il Bhutan, Santorini, Dubrovnik e persino l'Antartica.