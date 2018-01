Toti, per Ilva giusta via genovese

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - "Ritengo che la via genovese sia la via giusta: la via del confronto, della collaborazione, dell'individuazione di obiettivi comuni, del lavoro comune per raggiungerli". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al termine dell'incontro che si è svolto in Regione sulla vertenza Ilva tra istituzioni e vertici di Am InvestCo. Confrontando la situazione dello stabilimento genovese con quello di Taranto, Toti ha detto che "è chiaro che la situazione è molto diversa: qui esiste un tavolo riconosciuto da tutti, istituzioni locali, governo, ArcelorMittal, commissari e parti sociali e qui sta cominciando un percorso costruttivo. A Taranto si sta aspettando una sentenza, ove non ci siano considerazioni diverse, da parte di un tribunale amministrativo: ça va sans dire - ha concluso Toti - che ritengo che la via genovese sia quella giusta".