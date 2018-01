Toti, non scambiamo metri quadri con i lavoratori

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - "Non stiamo scambiando metri quadri con lavoratori, stiamo dicendo che aspettiamo di conoscere un piano industriale condiviso con le parti sociali per accompagnare questo percorso nel modo più costruttivo possibile". Il governatore Giovanni Toti affronta così il tema delle aree, 1,1 mln di metri quadri delle acciaierie di Cornigliano vincolate dall'Accordo di Programma, riconosciuto valido nel corso dell'ultimo incontro a Roma. Il presidente non esclude che l'Accordo possa essere in parte rivisto ma, spiega, bisogna farlo con ordine. Toti, parlando del futuro dei dipendenti di Ilva non ha escluso che eventuali esuberi possano essere impiegati da Società per Cornigliano per realizzare interventi sulle aree che saranno liberate dall'acciaieria.

"Siamo comunque tutti molto ottimisti in un clima di collaborazione istituzionale, tra noi Comune e Autorità portuale, ma anche con una disponibilità sostanziale del gruppo Mittal a sostenere lo stabilimento di Genova e la presenza in territorio ligure".