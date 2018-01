Identificato corpo escursionista Spezia

E' stato identificato il corpo dell'escursionista trovato in fondo in un burrone sul Muzzerone, la parete di roccia vicina a Porto Venere (La Spezia). Si tratta di Massimo Lonati, 58 anni, residente a Treviso ma da qualche mese domiciliato alla Spezia. L'identificazione è stata possibile dopo una segnalazione di scomparsa da parte di un parente di Lonati che non riusciva a rintracciarlo.

I carabinieri della Spezia stanno indagando in attesa che venga disposta l'autopsia sul corpo anche se l'ipotesi più accreditata resta la caduta accidentale. Il corpo era stato notato ieri da alcuni esclrsionisti impegnati nel trekking sul Muzzerone. E' stato recuperato dai rocciatori del Saf.