Alpinista cade, soccorso in elicottero

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Incidente stamane nella parete di falesia Bric Camulà che dalle spalle di Sciarborasca (comume di Cogoleto) sale verso il monte Rama: un giovane alpinista è caduto da un'altezza di 15 metri mentre stava arrampicandosi verso la via diretta per la cima ed ha riportato contusioni e traumi in più parti corpo. L'uomo non ha perso conoscenza ed è stato soccorso in codice giallo dai volontari della Croce d'Oro di Sciarborasca e i medici del 118 e trasferito con l'elicottero dei pompieri al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.