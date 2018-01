Ladri acrobati a Albaro, rubati gioielli

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - Ladri acrobati in azione ieri sera ad Albaro. Il primo colpo è stato messo a segno in via Byron dove i topi d'appartamento hanno forzato una finestra e una volta dentro l'appartamento hanno aperto la cassaforte rubando un Rolex da 5 mila euro e altri gioielli per un valore ancora da quantificare. Poco dopo i ladri hanno fatto visita in un alloggio in via Orsini: qui sono stati portati via gioielli per un totale di 8 mila euro. Sempre in serata, questa volta in Val Polcevera, i malfattori sono entrati in una casa in Passo dei Barabini e hanno rubato contanti e gioielli. Sugli episodi indaga la polizia.