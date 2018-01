Turista è falsario ricercato, arrestato

Il turista che ha cercato una camera in un hotel di via XX Settembre era un criminale specializzato nella contraffazione di valuta e per questo è stato arrestato. L'uomo, 28 anni, della Bosnia Erzegovina era ricercato perché ritenuto membro di un'organizzazione criminale.

Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale. Il falsario si è tradito consegnando veri documenti: dal controllo il personale dell'albergo, attraverso la verifica nel portale "alloggiati web" ha scoperto che era ricercato e subito è scattato l'allarme alla sala operativa della questura. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il 28enne nella sua stanza e lo hanno portato nel carcere di Marassi.