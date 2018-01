Raccolta firme, no a 'ordinanza cani'

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Il Movimento cinque stelle di Savona ha promosso una raccolta firme per la petizione contro l'ordinanza che vieta ai proprietari dei cani di far fare loro la pipì sui marciapiedi in centro città. Contestualmente è stata avviata una raccolta fondi per il ricorso al Tar contro il provvedimento varato dall'amministrazione savonese. "L'ordinanza è da revocare e danneggia i savonesi - ribadisce il M5s savonese -, siano i padroni degli amici a quattro zampe che i commercianti del centro cittadino sui quali il sindaco ha scaricato le colpe: prima erano i cittadini incivili, poi i commercianti e poi chissà...".