Perversi rinnova e rilancia i Matia Bazar

Piero Cassano e Giancarlo Golzi (morto nel 2015), tra gli storici fondatori dei Matia Bazar nel 1975 a Genova, già da tempo avevano indicato lui, il più giovane, come il giusto erede per portare avanti la storia della band. Ora, Fabio Perversi, il tastierista entrato nel gruppo nel 1998, ricevuto il benestare di Cassano e la benedizione della vedova Golzi, è diventato anima e motore dei nuovi Matia Bazar: ha portato linfa nuova e ha fatto ripartire l'avventura. Con una formazione inedita, a trazione femminile, che vede l'entrata della giovane cantante Luna Dragonieri, di Paola Zadra al basso, di Fiamma Cardani alla batteria e di Piero Marras alla chitarra.

"Ho provato a riunire il vecchio gruppo - ha raccontato Perversi, durante lo showcase a Milano che ha celebrato il ritorno della band - ma Carlo Marrale e Antonella Ruggiero, hanno intrapreso percorsi diversi e hanno preferito rimanere fuori. Silvia Mezzanotte non ha creduto al progetto. Per Piero è arrivato il momento di dedicare più tempo alla famiglia".