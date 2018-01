Brucia alloggio, inquilino salvato

(ANSA) - IMPERIA, 20 GEN - Un uomo è stato salvato la scorsa notte da polizia e vigili del fuoco nell'incendio della propria abitazione alla periferia di Imperia Oneglia. Il rogo è avvenuto dopo che il portacenere con un mozzicone di sigaretta non ancora spento è caduto su una sedia di legno. Nel salvataggio sono rimasti lievemente intossicati due agenti. Dalla sedia le fiamme si sono propagate a un materasso in camera da letto e poi ad altri vani dell'immobile. L'uomo ha messo fuori casa la sedia poi si è chiuso in casa frenando l'azione dei soccorritori. Una volta entrati, agenti e vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo l'uomo che è stato portato in ospedale per accertamenti. Da un successivo sopralluogo è stato appurato lo stato di totale abbandono in cui versava l'abitazione con sporcizia, abiti ammassati nelle camere e sacchi di immondizia disseminati in tutti gli ambienti. Del caso sono stati informati i Servizi sociali di Imperia.