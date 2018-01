'10eLotto' porta 75 mila euro a Toirano

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Il "10eLOTTO" ha regalato ad uno scommettitore 75 mila euro. E' avvenuto il 18 gennaio a Toirano (Savona) nella ricevitoria Vianello, in via Braida. La vincita è arrivata grazie al numero "Oro". Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 9 su 10. Lo rendo noto Lottomatica.