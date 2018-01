Protesta poliziotti Sappe a Marassi

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Manifestazione di protesta stamane dei poliziotti penitenziari del Sappe davanti al carcere di Marassi per denunciare le difficili condizioni in cui sono costretti a operare all'interno degli istituti di pena. Alla manifestazione hanno partecipato vari esponenti di centrodestra.

"Noi agenti siamo trattati peggio dei detenuti", ha spiegato Donato Capece, segretario generale del Sappe, il sindacato autonomo più rappresentativo degli agenti penitenziari. La scelta di manifestare davanti al carcere di Marassi non è stata casuale: "La direzione di questo istituto - ha spiegato Capece - non si cura dei problemi degli agenti ma coccola in ogni modo i reclusi tollerando anche ogni loro comportamento irriguardoso e a volte persino irregolarità nei nostri confronti. A nostro avviso - ha rincarato Capece - la direttrice del carcere di Marassi è inadeguata e non ha l'esperienza per gestire un istituto con gravi problemi di sovraffollamento di detenuti e carenze di organico degli agenti penitenziari".