Due morti per droga in 2 giorni a Genova

Due morti per droga in due giorni a Genova per droga. Ieri pomeriggio i poliziotti delle volanti hanno trovato un uomo di 44 anni nella sua casa a Sestri.

Accanto al corpo, gli agenti hanno trovato una bustina di droga.

Il pubblico ministero Federico Manotti ha aperto una inchiesta per morte come conseguenza di altro reato. L'altro ieri, come anticipato dal Secolo XIX, era stata trovata morta una donna di 26 anni, stroncata anche lei da una overdose davanti al figlio di tre anni e a un amico col quale ha consumato la sostanza. A trovare il corpo dell'uomo di 44 anni, stroncato con ogni probabilità da una overdose ieri a Sestri Ponente, è stato un amico che ha chiamato poi i soccorsi. Il testimone ha raccontato agli agenti che il suo amico, divorziato e con una figlia di quattro anni che non era in casa al momento della morte, si drogava abitualmente fumando cocaina. Ad essere stata letale potrebbe essere stato un mix tra la sostanza stupefacente e alcuni farmaci, trovati in casa. Il sostituto procuratore Federico Manotti domani darà incarico al medico legale per eseguire l'autopsia. Intanto, il sostituto procuratore Paola Calleri ha indagato l'amico della donna di 26 anni stroncata da una overdose mercoledì sera in casa, a San Teodoro. L'uomo è accusato di morte come conseguenza di altro reato. Secondo i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini, l'amico avrebbe chiamato i soccorsi con quasi due ore di ritardo rispetto a quando l'amica si sarebbe sentita male.