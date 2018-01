Beppe Costa, no campagna voto su Ducale

"Mi rattrista che si tenti di spostare sul piano politico uno scandalo che colpisce, sia pur come parte lesa, un luogo che ha segnato e segna lo sviluppo di Genova che, anziché mostrarsi unita e compatta (destra/sinistra) rischia di ripiegarsi su schemi già visti dove chi è di una parte nega le capacità dell'altra per principio anche a rischio di danneggiare se stessa. Il clima della campagna elettorale non aiuta, ma proprio sul bene della città mi interrogo". Lo scrive in una lettera aperta Giuseppe Costa, presidente di Costa Edutainment e dell'Opera Laboratori Fiorentini (Gruppo Civita) commentando l'affaire della mostra su Modì a Palazzo Ducale che avrebbe ospitato 21 falsi. "Di fronte a una discussione su falsi o presunti tali di Modigliani sento il dovere di intervenire - scrive Costa -: i toni polemici di questa querelle non devono mettere in discussione i risultati raggiunti e la partecipazione di un pubblico trasversale interessato a mostre frequentate da centinaia di migliaia di persone".