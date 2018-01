Arriva il Freccia Rossa Genova-Venezia

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Il 27 febbraio sarà inaugurato un nuovo collegamento ferroviario diretto 'Freccia Rossa' Genova-Venezia e per la prima volta l'ammiraglia della flotta Fs sbarcherà in Liguria. Lo ha annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti stamani a margine della visita dell'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, alla sede della Regione Liguria per gli auguri di buon anno.

"Il viaggio inaugurale partirà da Genova, a Venezia incontreremo il governatore Zaia per suggellare l'alleanza tra le due gloriose antiche Repubbliche marinare - ha detto Toti -.

Un piccolo passo avanti ma fondamentale per le nostre Regioni, ci porta nell'era moderna delle ferrovie facendo sbarcare l'ammiraglia della flotta Fs in Liguria. Si andrà da Genova a Venezia senza cambiare a Milano, con un treno che partirà da Genova attorno alle 7 e che sarà a Milano in poco più di un'ora e venti minuti, e poi a Venezia" ha spiegato Toti.