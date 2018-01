Anziana investita muore dopo 24 ore

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - E' morta la donna di 70 anni investita ieri pomeriggio in via Valverde, a Campomorone. L'anziana stava camminando in strada quando una macchina l'ha travolta, scaraventandola a terra. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che l'hanno trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Galliera in condizioni critiche. Il pubblico ministero Francesco Cardona Albini ha indagato il conducente, un uomo di 57 anni.