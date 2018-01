Sepsi batterica a 5 anni, muore bimbo

Un bambino di 5 anni è morto stamani poco dopo le 6 in ospedale alla Spezia per una meningite da meningococco. Il bimbo è stato portato in ospedale in condizioni gravissime, con febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono precipitate e il bambino è deceduto. Nel pomeriggio inizierà la profilassi con antibiotici per le persone che sono state a stretto contatto con il piccolo e nell'asilo che frequentava.