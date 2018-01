Rapina a supermarket, due arresti

Arrestati dai poliziotti della squadra mobile grazie a misure di ordinanze di custodia cautelare due rapinatori che si ritiene siano gli autori di due rapine avvenute fra novembre e dicembre dello scorso anno a Genova: si tratta di un pregiudicato per droga di 30 anni e il suo complice, un incensurato di 50 anni accusato solo del primo colpo: l'uomo beneficia degli arresti domiciliari. Le accuse per i due sono di rapina aggravata e lesioni in concorso. Le indagini svolte dalla squadra mobile hanno permesso di scoprire gli autori delle rapine del 23 novembre e del 30 dicembre 2017.

A novembre il pregiudicato, con il casco integrale e lo scooter messi a disposizione dal complice in attesa poco lontano, ha fatto irruzione in un market di S.Teodoro, brandendo una pistola: ha colpito alla testa il cassiere e si è fatto consegnare l'incasso di circa 1200 euro poi è fuggito dopo aver minacciato un altro dipendente. A dicembre il pregiudicato ha agito da solo rapinando una tabaccheria in città.