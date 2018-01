Pulizia ponte Roja, nessuno sgombero

E' iniziata stamani alle 8 la pulizia di parte del greto del fiume Roja e dei 'fornici', i vani all'interno degli archi del ponte ferroviario dentro i quali i migranti hanno ricavato piccoli accampamenti di fortuna. Grazie all'attività di alcuni mediatori culturali, i migranti che vivevano dentro il ponte sono stati invitati per tempo a allontanarsi. Gli ultimi se ne sono andati questa mattina, portando via i bagagli. L'allontanamento dei migranti dal greto del fiume e la pulizia degli argini erano stati disposti con ordinanza del sindaco della città di confine, Enrico Ioculano che ha annunciato la necessità di mettere in sicurezza il ponte ferroviario per il pericolo di ondate di piena in caso di abbondanti precipitazioni.

L'accampamento principale è rimasto. Presenti alle operazioni vigili del fuoco, polizia, polizia locale e associazioni umanitarie.