Ordinanza cani Savona, prove intesa

(ANSA) - SAVONA, 18 GEN - Questa mattina in Comune a Savona il sindaco Ilaria Caprioglio ha nuovamente incontrato le associazioni animaliste per discutere della ormai celebre ordinanza (emanata poco prima di Natale) con cui ha vietato ai cani di effettuare i loro bisogni sui marciapiedi delle due principali vie del centro città. Dopo le furibonde proteste dei proprietari di cani, nelle scorse settimane c'era stato un primo incontro per cercare di mediare tra le due posizioni. Questa mattina un nuovo vertice, in cui è stata "quasi" sancita la pace: "Abbiamo ascoltato le proposte da parte di tutti i presenti - spiegano dal Comune - stiamo portando avanti un lavoro condiviso e a ritmi serrati per modificare e migliorare l'attuale ordinanza". Il sindaco ha ribadito che in questa fase la polizia municipale punterà a sensibilizzare i cittadini, "con tolleranza" e "senza alcun accanimento".