Non dichiara valuta in frontiera,multato

Banconote per complessivi 26.500 euro, appartenenti a un uomo di origini slovene che non le aveva dichiarate in ingresso nel nostro territorio nazionale, sono state intercettate dalla Guardia di Finanza in servizio al valico autostradale di Ventimiglia. Il denaro, che l'uomo ha dichiarato essere proveniente dal Principato di Monaco, avrebbe dovuto essere preventivamente denunciato alle autoritàdoganali italiane. Le Fiamme Gialle hanno dunque applicato la sanzione amministrativa che prevede l'applicazione dal 10 al 30% dell'importo trasferito in eccedenza alla soglia minima prevista per legge che è di diecimila euro. All'intervento ha preso parte anche il cash dog 'Bacon' addestrato a fiutare il denaro nascosto. Nel corso della stessa attività di controllo la Gdf ha fermato una seconda auto e grazie al fiuto di Parkos, cane antidroga, sono stati sequestrati 78,4 gr di marijuana nascosti in un doppio fondo sotto il sedile. Gli occupanti dell'auto, due spagnoli, sono stati denunciati per spaccio.