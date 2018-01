'Genova Antifascista' sabato in piazza

L'associazione 'Genova Antifascista' sabato 20 gennaio in piazza Alimonda organizzerà una manifestazione per "rispondere alle aggressioni e alle intimidazioni fasciste". "Saremo in piazza per dire che le strade sono nostre e che non accettiamo di non poterle attraversare. Per dire che i covi fascisti vanno chiusi. - spiega il gruppo via Fb -La nostra risposta è nelle strade, l'antifascismo non si delega e non si strumentalizza. Genova ha sempre rifiutato l'infamia fascista e continuerà a farlo". Un militante di 'Genova Antifascista' la settimana scorsa è stato aggredito a coltellate all'angolo tra via Montevideo e piazza Tommaseo da alcuni attivisti di Casapound. La manifestazione di sabato anticiperà il 'Corteo Antifascista' previsto il 3 febbraio da Piazza De Ferrari.