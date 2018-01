Frana capolungo, famiglia può rientrare

A quattro anni esatti dalla grande frana di Capolungo che il 19 gennaio del 2014 obbligò gli abitanti di cinque villette affacciate sul mare a lasciare la propria casa ecco l'attesa svolta: l'appartamento più a ponente abitato dal giudice in pensione Luigi Costanzo e dalla moglie, il medico Anna de Castro, è in sicurezza e può tornare ad essere abitato. L'ha deciso l'ultimo sopralluogo svolto lo scorso 29 dicembre dai tecnici del Comune su richiesta della famiglia Costanzo. Per permettere ai coniugi di tornare a casa manca solo l'ordinanza di revoca dello sgombero. "Questione di giorni", fa sapere Alessandro Costanzo, figlio del giudice.

Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri quattro abitanti sfrattati: un avvocato, una psicologa, un docente scolastico e un imprenditore. La frana di Capolungo è uno degli smottamenti più importanti avvenuti a Genova negli ultimi anni, in tutto 7 mila metri cubi di roccia crollati in mare.