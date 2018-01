Forestali, nel 2017 più incendi

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Nel 2017 in Liguria c'è stato un aumento considerevole degli incendi che sono passati dai 219 del 2016 ai 355 del 2017 anche causa anche dell'estate più calda e secca. Ma l'anno scorso ci sono stati anche più piromani o incendiari 'per caso' che sono stati scoperti: il numero degli indagati è passato da 42 a 90. Fra questi due incendiari seriali fermati fra Davagna e Vobbia e alle spalle di Sori. Un altro piromane seriale è stato individuato fra Rossiglione e Urbe. Il bilancio 2017 dei carabinieri della guardia forestale della Liguria è stato presentato oggi dal generale Renzo Morolla, comandante dei carabinieri forestali liguri, in occasione della pubblicazione del calendario Cites creato per divulgare l'attenzione alle specie di animali e vegetale protette dalla convenzione di Washington specialmente nel mondo delle scuole. In ambito Cites in Liguria sono stati effettuati 12820 controlli.