Spettacoli rumorosi, Comune condannato

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - Cinque spettacoli 'rumorosi' al mese contro i 15 in cartellone e tutti con termine alle 23, allestimento e smontaggio del palco non più di notte ma nelle fasce orarie consentite ai lavori, risarcimento dei danni e delle spese di giudizio: a questo il tribunale ha condannato il Comune di Albissola Marina (Savona) chiudendo la querelle tra l'amministrazione comunale e una famiglia di turisti la cui casa affaccia sulla piazza dove d'estate vengono allestiti alcuni spettacoli. La vicenda risale all'estate scorsa: il cittadino in questione aveva chiesto al Comune di limitare gli spettacoli perché il frastuono, soprattutto quello degli applausi di entusiasti spettatori, durava nella notte. Nessuna risposta era venuta se non la divertita protesta degli spettatori che alla fine dello spettacolo alzavano cartelli con scritto 'applausi' invece di battere le mani.