Toti debutta Instagram con pesce rosso

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - Doppio debutto per il governatore Giovanni Toti: "Il mio su Instagram e quello della mascotte in ufficio", un pesce rosso. Toti lancia un appello "social" per trovare il nome del pesce rosso e lo fa proprio attraverso Instagram, il social network dedicato alla fotografia che conta oltre 500 milioni di utenti unici ogni mese. "Doppio debutto - scrive Toti, ritratto alle spalle del piccolo acquario - il mio su Instagram è quello della nostra mascotte in ufficio". Il presidente chiede ai suoi followers di indicare un nome per il "simpatico pesciolino", il tutto 'condito' con due hashtag dedicati #acquainbocca #sentetutto.