Comune: Genova;manca numero legale su mozione 'antifascista'

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - E' saltata per mancanza del numero legale la seduta del Consiglio comunale di Genova che avrebbe dovuto votare la mozione presentata da Pd e Lista Crivello per impegnare il sindaco Marco Bucci a "non concedere spazi pubblici alle forze politiche neofasciste". I consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Marco Bucci hanno abbandonato l'aula dopo che il pubblico sugli spalti ha iniziato a cantare l'Inno di Mameli, Bella Ciao e a gridare contro di loro. Solo 17 i consiglieri presenti all'appello alla ripresa dei lavori (Pd, Lista Crivello, M5S e Chiamami Genova), quattro in meno del numero minimo di 21 consiglieri indispensabile a fare proseguire la seduta. "Il sindaco Bucci vuole una seduta a porte chiuse per votare il documento, - denuncia Alessandro Terrile (Pd) - è questo il vostro fascismo, siete usciti perché non vi prendete nemmeno la responsabilità di votare".(ANSA).