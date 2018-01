Carcasse auto vicino al Magra, sequestri

I carabinieri di Sarzana con i carabinieri forestali hanno eseguito una perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria in un'azienda auto usate. Nel corso della perquisizione è stata individuata una discarica abusiva sorta in un'area a alto rischio idrogeologico vicino all'alveo del fiume Magra, all'interno del parco naturale Magra-Vara. In questa discarica sono state trovate oltre 100 autovetture e parti di auto abbandonate su area demaniale abusivamente occupata dalla società. Al termine delle attività, i carabinieri hanno denunciato la titolare della società e sequestrato l'area di circa 3 mila metri quadrati e tutte le auto che vi erano stoccate.