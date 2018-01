Arpal, mareggiate intense e burrasca

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - Il Centro Meteo Arpal ha diramato oggi un avviso per mareggiata intensa e vento di burrasca, in un contesto di tempo sostanzialmente stabile e prevalentemente soleggiato. Per quest'oggi, infatti, l'avviso meteo annuncia il rinforzo del vento di libeccio fino a burrasca sulle coste esposte dell'estremo Ponente e l'aumento del moto ondoso con mareggiate su tutte le coste, intense sulle zone di Ponente e Levante. Per domani continuerà la burrasca di libeccio sull'estremo Ponente poi il vento ruoterà da Nord Ovest con intensità forte e raffiche di burrasca soprattutto sui crinali delle zone centrali della regione. Temporaneo calo del moto ondoso a partire dal pomeriggio iniziando da Ponente, anche se la mareggiata riprenderà vigore dalla seconda parte della giornata di giovedì 18, con condizioni di mare agitato lungo tutte le coste.