A Genova il 5G, 600 hot spot e of things dati

"Il 5G rappresenta il futuro e vogliamo che Genova non solo recuperi il tempo perso ma che possa trainare il futuro e essere una delle prime città in Italia a averlo". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante la presentazione dell'accordo con Fastweb per lo sviluppo di un piano infrastrutturale che porterà a 600 gli hot spot utilizzati per il wifi condiviso tra i clienti dell'azienda e che permetterà al Comune di Genova di implementare la sperimentazione dell'internet of things per gestire grandi dati.

"Milano lo ha già annunciato e Genova vuole farlo - ha detto Bucci -, spero di poter annunciare che Genova si lancia sul 5G.

Sarà il salto di qualità". L'accordo rappresenta per Fastweb un ulteriore investimento su una città che ha già 2200 km di cavi in fibra ottica posati per un investimento di 120 mln di euro.

"Proseguiamo l'investimento sulla fibra - ha detto Alberto Calcagno, ad Fastweb - ma con questa nuova infrastruttura vogliamo creare una sorta di ombrello wifi per la città".