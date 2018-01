Violenze anziani, infermieri patteggiano

Si è conclusa stamani davanti al gup Paolo Luppi di Imperia con tre patteggiamenti, quattro giudizi abbreviati e due "messa alla prova" l'udienza preliminare sulle violenze ai degenti del "Cicalotto" di Pornassio, struttura gestita dall'Asl in convenzione con la cooperativa "Il Faggio".

La vicenda risale al periodo tra il 2014 e il 2016. Nove le richieste di rinvio a giudizio: tre per peculato, tre per "omessa vigilanza" e tre per maltrattamenti a danni dei pazienti psichici ospitati nella struttura. Massimo Deperi, operatore socio sanitario di Pornassio, 49 anni, ex consigliere comunale, licenziato dalla struttura, ha patteggiato 2 anni e 8 mesi; Elena Stoica, 45 anni, infermiera romena, sospesa per dodici mesi ha patteggiato 2 anni; Daniela Arranga, 58 anni, operatrice socio sanitaria ha patteggiato 4 mesi. Deperi e Stoica sono stati accusati di maltrattamenti e insulti nei confronti degli ospiti della struttura, spesso lasciati nudi sul pavimento e sporchi dei propri escrementi.