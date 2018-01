Rsu Leonardo Genova, investire qui

Questa mattina i lavoratori di Leonardo Genova si sono riuniti in assemblea e hanno discusso delle prospettive del sito genovese con particolare attenzione per le attività militari che qui insistono. L'Assemblea dei lavoratori, unitamente alla rappresentanza sindacale unitaria, ha ribadito "l'urgenza di definire una precisa missione per la parte militare del sito di Genova, oltre che a dar seguito agli investimenti necessari per dare concretezza a quei centri di eccellenza già presenti nel sito".

"Di fronte a scenari geopolitici che vedono importanti investimenti nel settore militare, da ultimo il varo la scorsa settimana di Ocean 2020, il primo programma di ricerca europeo nell'ambito della Difesa aggiudicato proprio a Leonardo - dice in una nota la rsu del sito genovese -, emerge la possibilità di investire e sviluppare nelle attività legate a sicurezza e difesa le quali potrebbero da subito beneficiare delle elevate competente presenti nel sito di Genova".