Raddoppiati i Comuni ricicloni

Sono raddoppiati in un anno i Comuni 'ricloni' in Liguria, che hanno raggiunto e superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti, passando dai 32 del 2015 ai 63 del 2016. E' la novità emersa alla prima edizione di 'Ecoforum Rifiuti'. Il podio ligure dei Comuni 'ricicloni' è tutto savonese: Giusvalla è all'83,6% di differenziata, Giustenice all'81,6%, Cosseria all'81,1%. Seguono Cairo Montenotte (80,4%), Garlenda (80%), Altare e Piana Crixia (78,3%). Per i Comuni con più di 15 mila abitanti Sestri Levante si attesta al primo posto con il 75%, seguito da Chiavari con il 63%. Più indietro La Spezia con il 50%. Savona 42,5% e Imperia 36,8%. In coda Genova e Ventimiglia al 33% e 27%. "La nuova legge varata dalla Regione inizia a produrre i primi risultati, ora tocca a Genova svoltare", dice l'assessore regionale all'Ambiente Giacomo Giampedrone. "La lumaca si è svegliata", commenta il presidente di Legambiente Santo Grammatico.

Complessivamente è aumentata del 5% in un anno, al 43,19%, la raccolta differenziata in Liguria nel 2016 rispetto al 2015 (38,63%) e al 35,90% del 2014: un risultato ancora distante dall'obiettivo del 65% previsto dalla normativa nazionale.