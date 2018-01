Preziosi: compreremo lo stadio con Ferrero

"Siamo condannati a farlo assieme". Così Enrico Preziosi a "Radio anch'io lo sport" ha confermato il futuro acquisto del Ferraris assieme a Massimo Ferrero presidente della Sampdoria. "Andremo in questa direzione", ha sottolineato Preziosi che ha poi parlato del futuro societario.

"La mia volontà è di fare un passo indietro ma non voglio lasciare il club ad un soggetto non idoneo. In questo momento non ci sono candidati con le carte in regola".

Il presidente ha anche commentato il mercato di gennaio: "A muovere il mercato sono le grandi squadre. Noi abbiamo una squadra decente per partecipare al campionato, faremo qualcosa in base alle occasioni".