Omicidio per confini, due anni al vigile che non fermò rissa

Pena ridotta, da 20 a 18 anni, per Roberto Bruzzese, l'uomo di 43 anni che il 27 giugno 2016 uccise lo zio Francesco Larosa, 65 anni, al culmine di un litigio per i confini tra i giardini delle loro case a Pontedecimo. Condanna a due anni (aumentata rispetto agli otto mesi del primo grado) per il vigile davanti al quale avvenne la rissa sfociata nell'omicidio. Lo hanno stabilito i giudici della corte d'assise d'appello di Genova al termine del rito abbreviato. Secondo i magistrati l'agente è da accusare per morte e lesioni derivanti da altro delitto doloso, e cioè l'omissione di atti d'ufficio.