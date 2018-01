Genova sperimenta il bus elettrico

(ANSA) - GENOVA, 15 GEN - "Mi piacerebbe che in tutto il centro città venissero utilizzati soltanto mezzi elettrici: è un obiettivo che, negli anni, si può raggiungere". Il vicesindaco di Genova, che ha la delega alla viabilità, Stefano Balleari, spiega così la strada che Tursi sta percorrendo per una mobilità più sostenibile. Un primo bus elettrico, messo a disposizione in comodato dalla ditta Rampini, è entrato in funzione sulla linea 518, che è quella interna dell'ospedale San Martino. Un tracciato impegnativo, che ben rappresenta l'orografia cittadina proprio per offrire dati concreti sui quali elaborare un progetto.